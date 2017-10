Zidane: ‘De vraag is of ik de beste coach ter wereld ben, ik zeg ‘nee’’

Zinédine Zidane mocht maandagavond tijdens de uitreiking van de ‘The Best’-awards van de FIFA de prijs voor beste coach mee naar huis maken en de Fransman maakte zo samen met Cristiano Ronaldo, die werd uitgeroepen tot beste speler, de dubbelslag voor Real Madrid compleet. De coach van de Koninklijke weigert echter om zichzelf aan te wijzen als de beste trainer van dit moment.

“Ik weet het niet, jullie (de media, red.) zijn degenen die erover praten. Ik accepteer deze prijs en ik geloof dat het een beloning is voor al het werk dat we tot nu toe hebben verzet”, liet hij door verslaggevers optekenen tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Copa del Rey-treffen met Fuenlabrada op donderdag.

“We hebben veel dingen gewonnen met dit team en uiteindelijk ben ik daar blij mee, ik ben hier niet om te zeggen dat ik het niet verdien. Ik verdien het, ik heb ‘m gekregen, maar de vraag is of ik de beste coach ter wereld ben. Ik zeg ‘nee’, dat is het. Ik denk dat er anderen zijn die beter zijn. Als ik over tien jaar nog steeds een trainer ben en dingen win, kunnen we erover praten, maar op dit moment niet.”

“Het kan me ook niet schelen, ik wil daar niets over weten”, gaat Zidane verder. “Waar ik wel iets om geef is werk, genieten van wat ik doe en verder niets. Er zijn anderen die daar graag over willen praten, ik niet. Zidane als speler is beter dan Zidane als coach. Ik heb 35 jaar gevoetbald en ik werk pas 18 maanden als coach.” De Franse oefenmeester won in zijn eerste anderhalf jaar bij Real Madrid onder meer tweemaal de Champions League en een Spaanse landstitel.