Emery doet oproep na provocaties jegens Neymar: ‘Bescherm hem’

Paris Saint-Germain-trainer Unai Emery heeft tijdens een persconferentie een oproep gedaan aan de scheidsrechters in de Ligue 1. De coach heeft aangegeven dat hij het zou waarderen wanneer Neymar wat meer beschermd wordt tijdens wedstrijden. Reden voor de oproep van Emery is de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Olympique Marseille, waarin Neymar van alle kanten werd geprovoceerd en uiteindelijk met een rode kaart het veld moest verlaten.

Net als in eerdere duels kreeg Neymar ook tegen Olympique Marseille een aantal schoppen te verwerken. In de slotfase tegen Marseille wist de Braziliaan zich niet meer in te houden na de zoveelste tik. Na een opstootje met Lucas Ocampos kreeg de aankoop van 222 miljoen euro zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. André Zambo Anguissa, middenvelder van l'OM, zei na afloop dat het de opdracht was van Rudi García om Neymar uit te dagen. "Het was mijn taak om hem continu te steken, om hem uit te dagen. De trainer waarschuwde mij dat hij een ongelooflijk talent is, maar dat hij ook gek gemaakt kan worden.”

Emery heeft het opgenomen voor Neymar. “Hij moet zich aanpassen aan de competitie, aan het team en aan de scheidsrechters. Hij is een intelligente jongen en hij weet zelf ook dat hij moet leren van zijn rode kaart”, aldus de trainer. “Andere spelers zijn agressief tegen hem, dus het is ook belangrijk dat de scheidsrechters ingrijpen en hem beschermen. Ik heb het er met hem over gehad, om niet te reageren op provocaties. Maar spelers zijn ook mensen. Ze reageren als er teveel agressie is.”