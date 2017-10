Baba Sule, van winnaar van een WK tot materiaalman tegen Real Madrid

Baba Sule leek halverwege de jaren negentig een schitterende toekomst tegemoet te gaan. Ghana versloeg Brazilië met 2-3 in de finale van het WK Onder-17 van 1995 in Ecuador, mede dankzij een doelpunt van de middenvelder. Sule maakte de oversteek naar Europa, maar enkele zware blessures zorgden ervoor dat hij al snel een punt achter zijn loopbaan moest zetten. Tegenwoordig is hij materiaalman van derdivisionist Fuenlabrada, dat donderdagavond in de Copa del Rey tegen streekgenoot Real Madrid aantreedt.

Blessureleed vormde een rode draad in de loopbaan van Sule, al was hepatitis de belangrijkste reden dat hij bij zijn eerste club Real Mallorca, waar hij in 1996 een contract ondertekende, niet tot wasdom kwam. Een uitleenbeurt aan Ourense was door een gebroken onderarm evenmin een onverdeeld succes. Real Madrid gaf Sule in 1999, toen hij nog als een ruwe diamant werd gezien, de kans om zijn nog altijd prille loopbaan bij het tweede nieuw leven in te blazen, al droeg hij nimmer het tenue van de Koninklijke. Hij werd verhuurd aan tweededivisionist Leganés, waar hij in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen een zware kruisbandblessure opliep.

"Het was een lange revalidatie. Op de dag van mijn rentree hield mijn knie het opnieuw niet. Het was een zware tijd voor mij..." In 2006 wilde Sule niet meer onder het mes en besloot hij een punt achter zijn loopbaan te zetten. Op 27-jarige leeftijd. Dat was het moment dat hij op een andere manier voor inkomsten moest zien te zorgen. Hij maakte van dichtbij de opmars van David de Gea bij Atlético Madrid mee. Sule was toentertijd immers de chauffeur van de doelman, die niet in de hoofdstad woonde.

"Ik ging naar Illescas om David op te halen en naar school te brengen, in Alcorcón. Hij was nog heel jong en had geen rijbewijs. Hij was destijds heel verlegen, maar we begrepen elkaar goed. Tijdens de ritjes hielp ik David met het leren van de Engelse taal, daar zal hij in Manchester veel aan hebben gehad. We praten nu nog steeds zo nu en dan met elkaar. Laatst sprak ik zijn moeder nog, ik had heel goed contact met zijn familie." Zo nu en dan gaf Sule wijze raad. "Ik zei dat, als hij het daadwerkelijk heel ver wilde schoppen, dat hij zijn beroep heel serieus moest nemen. En ook naar de meer ervaren voetballers moest luisteren. Ik vind het altijd geweldig als we met elkaar praten."

Sule was daarna ook werkzaam als electriciën en zelfs in El Corte Ingles, de grootste warenhuisketen van Spanje. Twee jaar geleden veranderde het leven van Sule, toen hij werd opgebeld door Fuenlabrada. Nu is hij een van de bekendste materiaalmannen in het Spaanse voetbal en is hij vooral blij dat hij weer volop met voetbal bezig is. "Fuenlabrada zocht naar een verantwoordelijke voor het materiaal. Ik had het voetbal erg gemist en ik dacht er geen twee seconden over na."

De dubbele confrontatie met Real Madrid in de beker heeft ervoor gezorgd dat Sule plots voor veel media een persoon met een interessant verhaal is. "Deze aandacht heb ik heel erg gemist. Vroeger was er zelfs een wachtlijst om met mij te kunnen praten. Daardoor voelde je je belangrijk." In zijn tijd als profvoetballer stuurde hij al zijn verdiensten naar Ghana, waar zijn ouders en dertien broers en zussen wonen. "Maar dat is voetbal, een sport met twee gezichten. De blessures hebben mijn leven veranderd." Nu is hij verantwoordelijk voor de schoenen en de kleding van een club die afgelopen seizoen nipt naast promotie naar het tweede niveau in Spanje greep. "Ik denk af en toe dat ik in dit elftal had kunnen spelen, maar zij hebben gelukkig nooit zware blessures gehad."

"De jaren gaan voorbij en de nieuwe voetballers kennen mij niet, dat is normaal", besluit Sule, die tegenwoordig een woning deelt met landgenoot Yaw Annor, de negentienjarige aanvaller van Fuenlabrada. "Maar als ik hen mijn verhaal vertel en ze erachter komen dat ik een profvoetballer ben geweest en in een finale van een WK Onder-17 heb gescoord... Dan zijn ze erg verrast. Ze kijken je aan en je voelt dan hun bewondering en respect." Fuenlabrada, dat in 1975 werd opgericht, staat momenteel op een tweede plaats op het derde niveau. Voormalig Argentijns international Daniel Cata Díaz en voormalig Real Madrid-keeper Jordi Codina zijn de bekendste namen die in het Estadio Fernando Torres uitkomen.