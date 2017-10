Nieuwbakken Marokkaans international liet Bayern links liggen: ‘Zag hier kans’

Amine Harit verruilde afgelopen zomer het Franse FC Nantes voor acht miljoen euro voor Schalke 04 en de aanvallende middenvelder heeft in zijn eerste maanden in de Bundesliga een goede indruk achtergelaten. Die Knappen waren niet de enige Duitse ploeg die interesse toonde in de tweevoudig Marokkaans international, maar Harit achtte zichzelf nog niet klaar voor een stap naar Bayern München.

“Het klopt dat Bayern mij wilde hebben. Als zo’n grote club belt, denk je er natuurlijk flink over na. Maar dan moet je jezelf ook afvragen: ‘Wat is het beste voor mijn ontwikkeling’. Ik kwam tot de conclusie dat Schalke en dit project beter bij me passen. Ik zag hier een kans om in het eerste elftal te spelen”, legt hij zijn keuze uit aan BILD.

“De Bundesliga is naar mijn mening voor jonge spelers de beste competitie ter wereld aangezien er op technisch, fysiek en tactisch gebied veel van je gevraagd wordt. De stadions zitten ook altijd vol”, gaat Harit verder. De middenvelder, die nadat hij eerder voor de Franse jeugdelftallen uitkwam eerder deze maand zijn debuut maakte voor Marokko, sprak in het verleden met toenmalig Borussia Dortmund-aanvaller Ousmane Dembélé (nu Barcelona) over de Duitse competitie.

“We hebben het in het verleden vaak over de Bundesliga gehad toen hij nog bij Dortmund speelde. Hij vertelde mij dat het een erg goede competitie voor jonge spelers is. Toen ik hem vertelde dat ik naar Schalke ging, was hij verrast, aangezien Schalke de grote rivaal is van Dortmund”, doet Harit, die de club uit Gelsenkirchen al langer volgde, uit de doeken. “Ik heb Schalke toen ik klein was vaak in de Champions League zien spelen met Raúl en Klaas-Jan Huntelaar. Hun prestaties en de steun van de fans maakten toen veel indruk.”