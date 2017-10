Feyenoord-spits: ‘Het lijkt wel verboden om bij je club te willen blijven'

Nicolai Jörgensen had vorig seizoen met 21 competitiedoelpunten een groot aandeel in het behaalde kampioenschap met Feyenoord. Na een succesvol eerste seizoen in Rotterdam, werd hij in verband gebracht met een vertrek. In gesprek met Voetbal International laat de Deense aanvaller weten nooit bezig geweest te zijn met een vertrek uit De Kuip.

Jörgensen was vrijwel wekelijks een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde en een vertrek naar een topcompetitie zou weinigen verbaasd hebben. Toch bleef het uiteindelijk stil rondom zijn persoon en meldde hij zich bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon bij Feyenoord. "Ik heb het hier zo naar mijn zin. Het lijkt tegenwoordig wel verboden om happy te zijn en bij je club te willen blijven...", aldus Jörgensen.

Met de Deen in de ploeg hoopt Feyenoord dit seizoen de landstitel te prolongeren. Dat gaat niet eenvoudig worden, want inmiddels is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot acht punten. "Ik denk dat een back to back-kampioenschap echt moeilijk is, helemaal in Nederland, waar de topdrie elkaar niets ontloopt”, vervolgt Jörgensen. “Het is mooi dat we terug zijn. Moet je eens voor de grap nakijken hoe vaak Feyenoord tweede of derde is geworden. Dit is een boodschap dat we er weer zijn.”