Obstakels voor tweede profclub in Amsterdam: ‘Ten eerste: Ajax zelf’

ASV De Dijk neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen Ajax en als het aan de club uit de Tweede Divisie ligt, blijft het in de toekomst niet bij die ene ontmoeting met de stadsgenoot. De Dijk heeft namelijk de ambitie om door te gaan als profclub en mikt op eenzelfde rol als Excelsior in Rotterdam vervult: die van kleine, stabiele club met een vaste aanhang in de schaduw van een ‘grote broer’.

Dat de club nog een lange weg heeft te gaan blijkt wel uit uitspraken van sportwedhouder Eric van den Burg. Zo is de gemeente Amsterdam niet van plan om financiële ondersteuning te bieden: “Dat doen we bij Ajax ook niet.” De bestuurder ziet dan ook wel een aantal redenen waarom er in de afgelopen jaren geen tweede profclub in de hoofdstad van de grond is gekomen: “Ten eerste: Ajax zelf. Dat is zo’n veelomvattende sportidentiteit dat het moeilijk blijkt om in de schaduw daarvan te opereren”, zet hij uiteen in de Volkskrant.

“Daarnaast heeft Amsterdam een rijk aanbod aan allerlei zaken op het hoogste niveau, van het Concertgebouw tot het Stedelijk Museum. Mensen hebben heel veel keuze om zich ergens aan te verbinden”, gaat Van den Burg verder. Een ander obstakel vormt de locatie waar De Dijk in de toekomst eventuele profwedstrijden moet afwerken.

Voor de KNVB Beker wordt vanwege de geringe afmetingen van het eigen sportcomplex aan de Schellingwouderdijk uitgeweken naar het Kras Stadion van FC Volendam, waardoor er voor een voortbestaan als profclub in ieder geval een groter stadion zal moeten komen: “Het hele leven gaat over geld, dus dit ook. Als we het doen, dan moeten we zekerheid hebben voor vijf jaar”, voegt voorzitter Ton Langelaar, die verzekert dat de plannen van de club zich vooralsnog in de onderzoeksfase bevinden, toe.