‘Als Manchester United mij echt zo graag wilde, had ik er nu wel gezeten’

Leander Dendoncker maakte vorig seizoen indruk toen hij in de Europa League met Anderlecht aantrad tegen Manchester United en de 22-jarige middenvelder werd daarna steevast in verband gebracht met een overstap naar the Red Devils. In de Belgische media werden al bedragen van 38 miljoen euro genoemd, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet.

Anderlecht, dat ook Youri Tielemans naar AS Monaco zag vertrekken, toonde zich geen makkelijke onderhandelingspartner en voor Dendoncker zat er niets anders op dan zich op het nieuwe seizoen in de Belgische Pro League te richten: “Als het zo concreet was geweest als er gezegd werd, als zij mij ten koste van alles hadden willen hebben, had ik er nu wel gezeten. Als je voor Anderlecht speelt en je krijgt een kans om daarheen te gaan, twijfel je niet”, blikt hij terug in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

“Maar Anderlecht had ook iets te zeggen. Iedereen moest het met elkaar eens worden. Om te betalen wat Anderlecht vroeg, moest een club wel concreet geïnteresseerd zijn. Als Anderlecht om veel geld vroeg, is dat omdat ze wisten dat het moeilijk zou worden en, op dat moment in de transferperiode, was de prijs overdreven”, sluit hij af. De viervoudig Belgisch international staat nog tot medio 2021 onder contract in Brussel en werd onlangs ook in verband gebracht met een transfer naar Manchester City.