Van Dijk toch in selectie Oranje: ‘Administratieve fout van KNVB’

Virgil van Dijk maakt toch deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Schotland en Roemenië. De naam van de verdediger was nergens op de lijst te vinden, maar dat kwam door een administratieve fout van de KNVB.

“Van Dijk komt wel degelijk in de plannen van bondscoach Dick Advocaats voor. In de administratieve afhandeling is een fout gemaakt”, zo communiceert de voetbalbond. De 26-jarige Van Dijk staat momenteel op veertien interlands; hij maakte zijn debuut voor zijn land in oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (1-2 winst).

Van Dijk komt uit de jeugdopleidinig van Willem II en maakte in de zomer van 2010 de overstap naar FC Groningen. Via Celtic kwam hij medio 2015 bij Southampton terecht en daar staat hij nog tot 2022 onder contract. Van Dijk speelde tot dusverre 72 officiële wedstrijden voor the Saints en daarin kwam hij tot 7 doelpunten.