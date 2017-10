Bosz laat WK-uitblinker geschiedenis schrijven: ‘Ik ben van ver gekomen’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Jadon Sancho, de opvolger van Ousmane Dembélé bij Borussia Dortmund.

Door Robin Bruggeman

Terwijl Engeland Onder-17 afgelopen zaterdag in het Fatorda Stadium in het Indiase Goa in de kwartfinale van het jeugd WK met 1-4 de vloer aanveegde met de leeftijdsgenoten uit de Verenigde Staten, stapte bijna zevenduizend kilometer verderop een van de uitblinkers uit de groepsfase het veld op in de Commerzbank Arena in Frankfurt. Jadon Sancho, in de eerste wedstrijden voor the Young Lions op het jeugdtoernooi nog goed voor drie doelpunten, werd daar de eerste Engelsman die ooit een officiële wedstrijd speelde in het zwart-geel van Borussia Dortmund.

Naast die bijzondere mijlpaal werd Sancho met zijn 17 jaar, 6 maanden en 26 dagen ook nog eens de jongste speler dit seizoen in de Bundesliga, de eerste speler van na 1 januari 2000 die in de hoofdmacht van die Borussen heeft geacteerd en de op vijf na jongste debutant ooit in de Duitse hoogste afdeling. De jonge dribbelaar slaagde er in de zes minuten dat hij mee mocht doen tegen Eintracht Frankfurt ondanks een goede kans in de blessuretijd niet meer in om het verschil te maken tegen die Adler, daar de wedstrijd in 2-2 eindigde en zo na de nederlaag tegen RB Leipzig het tweede puntverlies op rij voor de ploeg van Peter Bosz betekende.

Sancho was hoe dan ook opgetogen met zijn eerste speelminuten in de Bundesliga: “Ik ben van ver gekomen sinds ik als klein jochie voetbalde op straat. Zaterdag was een grote dag voor mij en mijn professionele debuut voor BVB was een droom die uitkwam. Hopelijk is het de eerste wedstrijd van vele. Ik wil iedereen bij Borussia Dortmund bedanken voor het vertrouwen dat ik op zo’n jonge leeftijd al krijg”, schreef hij na de wedstrijd op zijn Twitter-account.

Jadon Sancho scoorde op het WK Onder-17 twee keer tegen Chili en eenmaal tegen Mexico.

Dat Sancho überhaupt beschikbaar was voor de Duitse koploper kwam door de ingrijpende beslissing om de jonge aanvaller, tot grote teleurstelling van bondscoach Steve Cooper, terug te roepen van het jeugd WK waaraan hij met de Engelse nationale ploeg deelnam: “Jadon is naar huis. Dortmund heeft ons verzocht hem terug te laten keren naar Duitsland, wat natuurlijk een tegenvaller is op dit toernooi. Mensen genieten ervan als hij op het veld staat en het is een teleurstelling voor hem aangezien hij het erg naar zijn zin had in India en genoot van de kans om op een WK te spelen.”

“Hij houdt ervan om voor Engeland te spelen en voor dit team in het bijzonder, dus is het sneu om hem te zien vertrekken. Ik kan me alleen maar voorstellen dat Dortmund hem terug wil om hem in het eerste te laten spelen en ik neem aan dat hij dan in de basis gaat beginnen, aangezien ik geen andere reden kan bedenken waarom je een speler van een WK weg zou halen”, liet de bondscoach een kleine week eerder zijn frustratie blijken over het vertrek van Sancho.

Van een basisplaats tegen Eintracht Frankfurt kwam het dus niet, maar de paar minuten in de Bundesliga vormden al een flinke doorbraak voor de in het arme Zuid-Londen uit Trinidaanse ouders geboren Sancho. Het talent koos al op jonge leeftijd voor het voetbal om zo op het rechte pad te blijven en sloot zich op zevenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Watford: “Na school wilde ik alleen maar voetballen. Om me heen waren er mensen bezig met slechte dingen, maar ik wilde daar niets mee te maken hebben”, legde hij uit aan BILD.

Na acht jaar Watford stond in 2015 echter Manchester City op de stoep en Sancho zag in de ploeg van Josep Guardiola meer kansen om de top te bereiken. Met onder meer twaalf doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden in de Onder-18 Premier League gaf de jongeling al snel zijn visitekaartje af, maar naarmate zijn tijd bij the Citizens vorderde begon er toch wat te knagen. Als Sancho naar het eerste keek zag hij onder meer Leroy Sané, Gabriel Jesus en Raheem Sterling rondlopen als jonge spelers die op zijn positie uit de voeten kunnen en de zomerse komst van Bernardo Silva lijkt definitief een knop om te hebben gezet bij de jonge Engelsman.

Waar Sancho eerst van plan was om een nieuw contract bij City te gaan ondertekenen, kwam hij hier in de voorbereiding op het huidige seizoen toch op terug: “We boden hem een megacontract aan en schudden elkaar de hand. Maar voordat we op tournee gingen naar de Verenigde Staten zei hij: ‘Ik ga niet meer tekenen’. In de laatste weken verscheen hij ook niet meer op de training, waar hij wel verwacht werd. We hebben heel veel geprobeerd, zo hebben we bijvoorbeeld met zijn vader en zaakwaarnemer gesproken. Maar je kan niet zoveel als de speler ‘nee’ blijft zeggen”, stak Guardiola in september in gesprek met de BBC zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Sancho leek in eerste instantie terug te keren naar Londen, waar Tottenham Hotspur wel wat zag in zijn komst. Aangezien Manchester City echter weigerde om zaken te doen met een competitiegenoot, kreeg Borussia Dortmund de kans om op deadline day voor naar verluidt een kleine acht miljoen euro toe te slaan. Die Borussen, die vlak daarvoor Ousmane Dembélé voor minstens 105 miljoen euro naar Barcelona hadden zien vertrekken, lieten hun vertrouwen in de pas zeventienjarige aanvaller meteen blijken door hem het vrijgekomen rugnummer 7 aan te bieden.

Met zijn keuze voor Dortmund, waar hij een contract tot medio 2020 tekende (inclusief een optie voor de club om de verbintenis met nog eens twee jaar te verlengen), legt Sancho zijn toekomst in de handen van een werkgever die een grote reputatie geniet op het gebied van het opleiden van talenten en op dit moment verder onder meer de toptalenten Dan-Axel Zagadou, Julian Weigl, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic en Alexander Isak onder contract heeft staan. Dat Sancho in de toekomst een soortgelijke route af gaat leggen als Dembélé is daarbij niet eens onwaarschijnlijk, aangezien scouts van Real Madrid de Engelsman naar verluidt al een aantal keer hebben bekeken.

Naam: Jadon Malik Sancho

Geboortedatum: 25 maart 2000

Club: Borussia Dortmund

Positie: Linksbuiten

Sterke punten: dribbel, techniek, scorend vermogen