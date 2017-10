‘Tottenham kijkt bij Ajax rond voor middenvelder en aanvaller'

Tottenham Hotspur houdt de verrichtingen van Donny van de Beek en Justin Kluivert in de gaten. Volgens Sky Sports volgt de club uit de Premier League de verrichtingen van het tweetal op de voet. Het is niet voor het eerst dat the Spurs spelers van Ajax volgt, eerder werden al Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Davinson Sánchez naar Londen gehaald, terwijl ook ex-Ajacied Toby Alderweireld zich speler van Tottenham mag noemen.

Het doorgaans goed ingevoerde Engelse medium meldt niet dat Tottenham al tot actie wil overgaan om het tweetal aan te trekken. Van de Beek maakt als twintigjarige middenvelder veel indruk op de scouts van Tottenham. Hij mag zich dit seizoen vaste basisspeler noemen in de ploeg van trainer Marcel Keizer. Dat geldt niet voor Kluivert, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht. De achttienjarige buitenspeler wordt al langer bekeken door Tottenham. De laatste weken moet hij genoegen nemen met een rol als invaller, daar David Neres het vertrouwen krijgt op de rechterflank.

Tottenham bezoekt regelmatig wedstrijden van clubs die het ontwikkelen van talentvolle spelers hoog in het vaandel hebben staan. Behalve bij Ajax zitten de scouts van de Engelse topclub ook regelmatig op de tribune bij clubs als Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim en AS Monaco. Mede dankzij het werk van hoofdscout Steve Hitchens werden afgelopen zomer spelers als Sánchez, Juan Foyth, Serge Aurier, Fernando Llorente en Paulo Gazzaniga naar Tottenham gehaald.

Het aantrekken van Sánchez is een schot in de roos gebleken voor Tottenham. Hij heeft zich moeiteloos aangepast aan het niveau in de Premier League en speelde zich snel in de basis in de ploeg van manager Mauricio Pochettino. Samen met de ex-Ajacieden Alderweireld en Vertonghen vormt hij de achterhoede, bestaande uit drie verdedigers. Eriksen, de andere ex-Ajacied bij Tottenham, is een van de grote sterren bij de nummer drie van de Premier League.