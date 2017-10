‘Als iemand van het kaliber Koeman vrij is, moet de KNVB dat doen’

Dick Advocaat zei in september dat Ruud Gullit ‘een uitstekende bondscoach’ zou kunnen zijn voor het Nederlands elftal, maar nu Ronald Koeman vrij is, denkt de Hagenaar dat Koeman misschien wel de beste optie is voor de KNVB.

De 54-jarige Koeman werd maandag ontslagen bij Everton en liet een dag later aan Voetbal International weten dat de bond mag bellen: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind (...) Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is. Als je alles zo bij elkaar optelt, lijkt het onvermijdelijk dat ik het een keer ga worden. Alleen: wanneer weet je nooit. Maar uiteindelijk zou Oranje ook een ideaal vervolg zijn van mijn carrière.”

Koeman kan in ieder geval op de steun rekenen van huidig bondscoach Advocaat, die er niet in slaagde om het Nederlands elftal naar het WK in Rusland te loodsen: “Ik heb altijd gezegd: als iemand van het kaliber Koeman vrij is, moet de KNVB dat meteen doen”, laat hij optekenen in hetzelfde weekblad. “Als de KNVB het mij vraagt, zou ik hem van harte aanbevelen.”