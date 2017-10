‘Hij moet nu vertrekken bij Arsenal, voor zijn eigen bestwil’

Theo Walcott begon dit seizoen pas drie keer in de basis in de Premier League en moet het voornamelijk hebben van minuten in de EFL Cup. Daarin mocht hij dinsdagavond starten tegen Norwich City (2-1 winst), maar de rechtsbuiten kon geen indruk maken. Ian Wright raadt Walcott aan na te denken over een vertrek.

“Voor zijn eigen bestwil”, zegt de 53-jarige oud-aanvaller tegen Sky Sports. “Ik weet niet wat er voor hem nog te halen valt bij Arsenal, want hij doet alleen mee in de EFL Cup en in de Europa League. Hij zal bij zijn afscheid veel respect willen krijgen voor wat hij presteert en hij heeft Arsenal inderdaad erg goed geholpen. Maar nu moet hij vertrekken, voor zichzelf.”

Ook Darren Bent, die aan de lopende band scoorde voor clubs als Ipswich Town, Charlton Athletic, Sunderland en Aston Villa, denkt dat de ‘frisheid’ van een nieuwe club de 28-jarige Walcott goed kan doen. “Hij zit nu al heel, heel lang bij Arsenal en ik weet niet in hoeverre hij zich daar nog kan verbeteren. Soms, als je naar een andere club gaat in een andere omgeving, kun je weer ontbranden. Dat is misschien wat hij nodig heeft.”

Walcott maakte in de winter van 2006 de overstap van Southampton naar Arsenal en speelde sindsdien 392 officiële wedstrijden voor the Gunners, waarin hij 107 keer wist te scoren. De 47-voudig international van Engeland won vijf prijzen met Arsenal: drie keer de FA Cup en twee keer de Community Shield. Zijn contract in het Emirates Stadium loopt nog door tot de zomer van 2019.