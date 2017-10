‘Ik geloof niet dat Bayern hem laat gaan, zelfs niet voor vijftig miljoen euro’

Bayern München telde in 2015 maar liefst negen miljoen euro neer om Joshua Kimmich los te weken bij VfB Stuttgart. Een behoorlijk bedrag voor een speler die pas één seizoen in de 2.Bundesliga had gespeeld. Michael Reschke, destijds directeur spelersbeleid bij der Rekordmeister, herinnert zich dat hij intern aan moest dringen op de komst van Kimmich.

VfB Stuttgart had Kimmich in 2013 voor 500.000 euro naar RB Leipzig laten vertrekken. Twee jaar later besloot de club om de terugkoopclausule te activeren, waardoor Kimmich weer terugkeerde naar Stuttgart. Zowel Bayern München als RB Leipzig wilde hem vervolgens direct weer overnemen, waarbij der Rekordmeister uiteindelijk aan het langste eind trok.

“De prijs was buitengewoon hoog voor een speler die net een paar wedstrijden in de 2.Bundesliga had gespeeld”, zegt Reschke in gesprek met BILD. “Het was nodig om het bestuur over te halen. Ik was absoluut overtuigd, maar niet iedereen wist dat hij zo snel zou uitgroeien tot basisspeler en international. Joshua heeft nu een veel hogere waarde. Ik geloof niet dat Bayern hem laat gaan, zelfs niet voor vijftig miljoen euro.”