Ajax werd afgewezen: ‘Spijt? Dat is één keer door mijn hoofd gegaan’

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Benjamin van Leer, maar de doelman was niet de eerste keus om de stand-in te worden van André Onana. Dat was namelijk Hendrik Van Crombrugge, een 24-jarige Belg die sinds 2013 voor KAS Eupen speelt. Van Crombrugge bevestigde in juli al dat hij Ajax had afgewezen.

De sluitpost heeft nog altijd geen spijt van die beslissing, zo vertelt hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine: “Misschien is dat (spijt, red.) één keer door mijn hoofd gegaan, maar als prof moet je achter de keuzes blijven staan die je maakt. Het is nog te vroeg om te weten of ik de goede keuze heb gemaakt.”

“Het antwoord zal ik pas na dit seizoen kennen en tot die tijd zal ik me verder ontwikkeld hebben. Ik ben zeker dat ik mijn progressie nog zal maken, voldoende om na dit seizoen misschien wel een stap voorwaarts te zetten”, aldus Van Combrugge, die bij Eupen nog een contract heeft tot de zomer van 2020.

De voormalig international van België Onder-19 komt uit de jeugdopleiding van Standard Luik en via VV Sint-Truiden kwam hij vier jaar geleden bij Eupen terecht. Laatstgenoemde club bereikte een akkoord met Ajax over een transfersom van naar verluidt drie miljoen euro, maar Van Crombrugge zag op het laatste moment dus af van een overstap. Hij keepte tot dusverre 120 wedstrijden voor Eupen.