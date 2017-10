Torino-trainer Mihajlovic zorgt voor opschudding: 'Wie is Anne Frank?’

Fans van Lazio hebben voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Zij lieten afgelopen weekend stickers achter met de beeltenis van Anne Frank in een AS Roma-shirt, waarop de Italiaanse voetbalbond besloot om voor iedere midweekse wedstrijd in de Serie A, B en C een minuut stilte te houden en een deel uit het dagboek van Anne Frank voor te lezen.

Om die reden werd Sinisa Mihajlovic, trainer van Torino, gevraagd naar de gebeurtenissen. “Hebben fans van Lazio Anne Frank afgebeeld met een AS Roma-shirt? Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar wie is Anne Frank?”, vroeg de oud-speler van Lazio zich af. Een verslaggever van Calciomercato legde vervolgens aan Mihajlovic wie Anne Frank was.

“Ik weet dit niet, omdat ik een beetje onwetend ben over dit onderwerp. Sorry daarvoor”, antwoordde Mihajlovic. Fans van Lazio lieten overigens niet alleen de stickers achter in Stadio Olimpico, maar bekladden het gedeelte van AS Roma ook met antisemitische leuzen. De club zelf keurde de actie ten zeerste af en besloot om tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen Bologna, die woensdagavond gespeeld wordt, shirts met de beeltenis van Anne Frank te dragen.