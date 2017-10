‘Operatie Lieke’: hoe troefde Barcelona de rest af in de strijd om Martens?

Lieke Martens werd maandag uitgeroepen tot Beste Speelster van de Wereld. De aanvalster liet Deyna Catellanos van Santa Clarita Blue Heat en Carli Lloyd van Manchester City achter haar en in Barcelona is men logischerwijs trots op de Nederlandse. Mundo Deportivo vraagt zich in de editie van woensdag zelfs hardop af hoe het kan dat Barcelona de strijd om Martens heeft gewonnen.

De krant meldt dat de scouts van Barcelona na de wedstrijd tussen FC Rosengard en de Catalanen onder de indruk raakten van de 24-jarige Martens, maar dat laatstgenoemde de keuze had uit meer dan tien ploegen. Barcelona is in het vrouwenvoetbal niet zo groot als onder meer Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, VfL Wolfsburg en Chelsea en dus stelt Mundo Deportivo zichzelf de vraag hoe Barcelona Martens tóch nog voor zich heeft kunnen winnen. De linksbuiten tekende na het EK een driejarig contract.

‘Operatie Lieke’ begon in maart vorm te krijgen, schrijft men. De scouting van de vrouwentak van Barcelona bombardeerde haar in die maand tot doelwit nummer één, nadat Martens op 22 maart tegen Barcelona had uitgeblonken in de kwartfinale van de Champions League. Sportief directeur Markel Zubizarreta wilde Martens alleen nog in actie zien bij Oranje om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen vormen. Op het EK liet Martens met drie doelpunten en één assist zien uit het juiste hout gesneden te zijn.

“Voor het EK wisten we natuurlijk al waartoe ze in staat was en na het EK wilden we haar sowieso naar Barcelona halen en dat is wat er is gebeurd”, aldus Zubizarreta. Hij wilde Martens op het EK niet zozeer in actie zien om overtuigd te raken van haar kwaliteiten, maar de bestuurder wilde wel een inschatting maken van Martens’ instelling: “Ik wilde zien hoe ze reageert als ze wordt gewisseld, als ze verliest, hoe ze met medespeelsters omgaat. Meer nog dan voetbalsters contracteren wij bij Barcelona mensen.”

Het Catalaanse dagblad voegt daaraan toe dat Barcelona geen moment spijt heeft gehad van het aantrekken van Martens. Ze is geliefd in de kleedkamer, wordt gewaardeerd om haar humor en vriendelijkheid en probeert zo snel mogelijk de taal op te pikken om beter te kunnen communiceren. Daarnaast heeft ze reeds laten zien het Barcelona-spelletje onder de knie te hebben daar ze indruk maakt tijdens positiespelletjes en het één keer raken beheerst. Het aantrekken van Martens wordt omschreven als ‘een groot succes’.