Keizer gooit basiself om in bekerduel en kiest voor debutant in het doel

Ajax-trainer Marcel Keizer gooit zijn opstelling voor het bekerduel tegen De Dijk op de schop. Negen spelers die afgelopen zondag in De Kuip met 1-4 van Feyenoord wonnen, verschijnen in Volendam niet aan de aftrap. Kostas Lamprou zal woensdagavond zijn debuut maken in het eerste elftal van Ajax, zo weet De Telegraaf te melden.

Benjamin van Leer is namelijk geblesseerd en André Onana krijgt rust, waardoor Lamprou mag opdraven tegen De Dijk. Matthijs de Ligt en Nick Viergever zijn de enige spelers die door Keizer in de basiself worden gehouden. Luis Manuel Orejuela en Daley Sinkgraven zullen de backs zijn tegen De Dijk en laatstgenoemde keert terug van een lange blessure.

Op het middenveld kiest Keizer voor Frenkie de Jong, Carel Eiting en Siem de Jong, terwijl de voorste linie gevormd wordt door Vaclav Cerny, Kasper Dolberg en Justin Kluivert. Joël Veltman en Amin Younes zullen in ieder geval niet in actie komen tijdens het bekerduel, dat gespeeld wordt in het KRAS Stadion in Volendam. Zij behoren niet tot de wedstrijdselectie voor het treffen met de stadgenoot, die normaal uitkomt in de Tweede Divisie.

Bakker

Mitchel Bakker kan vrijdagavond zijn debuut in het betaald voetbal maken. De zeventienjarige linksback maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Ajax, zo meldt Ajax Showtime. Normaal komt Bakker uit voor Ajax Onder-19, maar daar valt hij op vanwege zijn goede spel. Om die reden behoort hij tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven tot de selectie van Jong Ajax.