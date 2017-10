‘Ik zou hem niet uitlenen, want PSV kan hem nog hard nodig hebben’

PSV gaat donderdagavond op bezoek bij FC Volendam teneinde zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de KNVB Beker. Albert Gudmundsson begint mede door blessureleed bij anderen waarschijnlijk in de Eindhovense basis en daar is Aad de Mos, voormalig trainer van PSV, verguld over.

“We hoeven er niet omheen te draaien, het wordt gewoon tijd dat Gudmundsson meer speeltijd bij het eerste gaat krijgen. Het is een speler die echt opvallend makkelijk scoort en wat mij betreft gewoon een talent van de buitencategorie, in de lichting 17 tot 21 jaar”, aldus De Mos in een interview met het Eindhovens Dagblad.

Gudmundsson deed dit seizoen drie keer mee in de Eredivisie, maar speelde slechts vijf minuten. In de Jupiler League was de twintigjarige rechtsbuiten dit seizoen goed voor drie doelpunten en één assist in drie wedstrijden. Hij speelt sinds medio 2015 voor PSV; het talent kwam toen over van sc Heerenveen.

De Mos zegt Gudmundsson al in Friesland aan het werk te hebben gezien: “Ik zag hem twee jaar geleden bij sc Heerenveen al graag spelen en vond hem toen al een enorm talent. Ik zou hem niet uitlenen, want PSV kan hem nog wel eens nodig hebben in dit seizoen”, klinkt het. Gudmundsson heeft bij PSV nog een contract tot medio 2018, met een optie op een extra jaar.