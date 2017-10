Guardiola geeft bal de schuld van remise: ‘Deze was net zo licht als een ballon’

Manchester City ontsnapte dinsdagavond aan een blamage in de EFL Cup. In eigen huis bleven the Citizens steken op een 0-0 gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers, maar wisten zich uiteindelijk na het nemen van strafschoppen te verzekeren van de volgende ronde in de EFL Cup. Volgens Josep Guardiola was de bal tijdens het duel met the Wolves de reden van het overwerk.

“Dit is onacceptabel, deze bal was niet geschikt voor voetbal op het hoogste niveau. De bal was te licht, bewoog alle kanten op en dat is niet goed. Met zo’n bal is het onmogelijk om te scoren en ik kan dat zeggen omdat we niet hebben gewonnen. Ik zoek niet naar excuses”, zegt Guardiola na afloop in gesprek met de Engelse pers.

“Mijn spelers zeiden na afloop allemaal: Wat is dat? Het spijt me, maar ze hebben dus geen serieuze bal voor een serieuze competitie”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. Zijn ploeg kwam voor het eerst sinds april niet tot scoren. “Het gaat om sponsorgeld. Okay, dat begrijp ik. Maar dit is niet acceptabel, deze bal was net zo licht als een ballon.”