Tiener imponeert bij Borussia Dortmund: ‘Het is niet makkelijk voor hem’

Borussia Dortmund plaatste zich dinsdagavond voor de zestiende finale van de DFB Pokal door 1. FC Magdeburg met 0-5 te verslaan. Een van de doelpunten werd gemaakt door Alexander Isak, de achttienjarige aanvaller die zijn basisdebuut in het eerste elftal maakte. Peter Bosz was na afloop te spreken over het talent.

“Hij werkt hard op de training. Pierre-Emerick Aubameyang staat in de pikorde boven hem, dus het is niet makkelijk voor Alexander. Maar als hij de kans krijgt, moet hij die pakken. En dat heeft hij vandaag gedaan”, zei de trainer op de persconferentie. Isak gaf overigens ook een assist; hij bereidde de openingstreffer van Gonzalo Castro voor.

“Het begin was zwaar voor mij”, zegt Isak zelf in een interview met de Ruhr Nachrichten. “Ik kreeg vandaag mijn kans en heb het volgens mij vrij aardig gedaan. Ik hoop dat ik nu meer kansen blijf krijgen.” De Zweed, die in januari de overstap maakte van AIK naar Dortmund en toen ook in beeld was bij onder meer Real Madrid, werd uiteindelijk verkozen tot Man van de Wedstrijd.

Dat laatste was niet onterecht, zei middenvelder en ploegmaat Nuri Sahin: “Die jongen heeft enorm veel potentie.” Isak speelde tot dusverre vijf wedstrijden voor Borussia Dortmund en daarin kwam hij tot één doelpunt en één assist. Hij tekende in de winter een contract tot de zomer van 2019 in het Signal Iduna Park.