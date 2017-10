Wenger onder de indruk: ‘Hij was nog niet geboren toen ik hier manager was’

Eddie Nketiah zorgde er dinsdagavond hoogstpersoonlijk voor dat Arsenal zich bij de laatste acht van de EFL Cup schaarde, ten koste van Norwich City (2-1). Vijftien seconden na zijn invalbeurt tikte de pas achttienjarige aanvaller de gelijkmaker binnen en in de extra tijd kopte hij de winnende treffer tegen de touwen. "Ik ben ontzettend gelukkig dat ik mijn thuisdebuut mocht maken en direct twee keer gescoord heb. Dat is een geweldig gevoel voor mij en mijn familie", zo vertelde Nketiah.

"Dat de fans mijn naam zongen is een jeugddroom die uitkomt. Ik ben zo blij", erkende Nketiah, die afgelopen maand tegen BATE Borisov (2-4) zijn officiële debuut maakte. "Hopelijk zien jullie nog meer doelpunten en nog betere prestaties van mij." Clubicoon Thierry Henry was onder de indruk: "Wat een avond voor Eddie Nketiah. Zo blij voor hem en helemaal niet verrast." Nketiah antwoordde: "Bedankt Thierry, dit betekent veel voor mij."

"Eddie was doorslaggevend", zo zag ook Wenger in. "Hij heeft de kwaliteit om in het strafschopgebied te anticiperen. Dat is iets wat je op die leeftijd niet meer kan aanleren. Je hebt het of je hebt het niet, dus dat is erg positief. Het is mooi dat hij met een kopbal heeft gescoord, omdat hij niet heel groot is. Dat tekent ook zijn drive: de bal is voor de persoon die dat wil."

"Hij was nog niet eens geboren toen ik hier al manager was! Maar dat is mooi, het leven biedt kansen aan jonge mensen. Hopelijk gaat hij een lange Arsenal-carrière tegemoet.'Ik kan me niet herinneren dat een jeugdspeler zó'n impact op een wedstrijd had. Voor dat hij erin kwam misten we ideeën en creativiteit."