‘Man van 3,4 miljoen euro’ maakt indruk in Barcelona-debuut: ‘De eerste stap’

José Manuel Arnáiz maakte afgelopen zomer voor een bedrag van minimaal 3,4 miljoen euro de overstap van Real Valladolid naar Barcelona B. De linksbuiten van 22 jaar mocht dinsdagavond in het bekerduel met Real Murcia (0-3) zijn debuut voor het A-elftal van Ernesto Valverde maken. Dat deed Arnáiz met verve: de aanvaller luisterde in La Nueva Condomina zijn eerste optreden met de heerlijke 0-2 op.

"Hij is zelfverzekerd, goed in één tegen één-situaties en heeft het vijandelijke doel voortdurend in zijn hoofd. Ik dacht dat hij ons van pas zou komen", vertelde Valverde na de eerste van de twee bekerduels met Real Murcia. "Het is voor spelers als Arnáiz goed om bij het eerste te komen, in dit soort situaties terecht te komen en goed te presteren. Het is een eerste stap. We zullen zien of Arnáiz, maar ook anderen, ons in de toekomst ook kunnen helpen." Carles Aleñá en Marc Cucurella mochten als invallers eveneens meedoen.

"Het is ongelooflijk", vertelde Arnaiz na afloop. "Ik heb mijn debuut gemaakt, in de basis, en ik heb ook nog eens gescoord. Ik ben ontzettend blij. Hier droom je als kind van." Arnáiz heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn goede spel voor Barcelona B, met vier treffers in acht competitieduels. "Ik had niet beter kunnen beginnen." Jasper Cillessen stond onder de lat, voor het eerst sinds de bekerfinale van eind mei.