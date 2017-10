‘Feyenoord begaat een blunder die de club jarenlang kan terugwerpen’

Rob Slotboom vreest dat Feyenoord jaren terug zal worden teruggeworpen. Hij stapte eind vorige maand uit de Raad van Commissarissen van de Rotterdamse club. Niet om de onvrede bij de Vrienden van Feyenoord of vanwege de twijfels over president-commissaris Gerard Hoetmer. De aanstelling van Jan de Jong als algemeen directeur vanaf 1 november is de reden van het vertrek van Slotboom, zo legt hij uit.

"Het is simpel: Feyenoord begaat een blunder die de club jarenlang kan terugwerpen", zo vertelt Slotboom woensdag in het Algemeen Dagblad. Hij was fel tegenstander van de komst van De Jong, de opvolger van Eric Gudde. Slotboom pleitte voor de komst van Robert Eenhoorn van AZ, maar hij kon zijn vier medecommissarissen niet overtuigen en trok derhalve na drie jaar als commissaris de deur in De Kuip achter zich dicht. Hij blijft als één der Vrienden van Feyenoord, wel betrokken bij het beleid.

"Jan de Jong is ex-student politicologie en directeur van de NOS geweest. Daar krijgt hij jaarlijks ettelijke miljoenen te besteden en dan mag hij beslissen hoe hij ze gaat besteden. Feyenoord is andere koek, daar moet je ze eerst zien te verdienen." Slotboom kwam erachter dat het wel meeviel met dat 'De Jong alles wist van jeugdopleidingen'. "Hij heeft alleen een zoon voetballen bij de jeugd van ADO Den Haag. Feyenoord begaat een historische blunder en daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn."

In de optiek van Slotboom moet de algemeen directeur 'een Feyenoorder' zijn, mét kennis van topsport. Hij betwijfelt of De Jong straks kan sparren met technisch directeur Martin van Geel, of de strijd kan aangaan. "Er ontbreekt voetbalverstand", wijst hij naar de RvC, die bestaat uit onder meer een advocaat, een zakenman en een bouwondernemer. "En de algemeen directeur heeft dus ook die kwaliteiten niet. Dit kan niet, dit gaat fout."

Slotboom wijst eveneens op de periode dat Mark Wotte en Peter Bosz technisch directeur waren en vrij spel hadden, en nauwelijks een algemeen directeur bovenop zich hadden. Feyenoord maakte financieel zware tijden door. "Voor Eenhoorn was dit directeurschap een maatpak geweest, voor Jan de Jong is dit pak vier maten te groot", besluit Slotboom, die erop wijst op hoe de jeugdopleiding van AZ floreert. "Eenhoorn is in al zijn vezels een topsporter. Die hadden we moeten halen. En hij had 'ja' gezegd, dat weet ik zeker."