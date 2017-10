Seedorf: ‘Ik begrijp het selectiebeleid bij het Nederlands elftal niet’

Clarence Seedorf begrijpt het selectiebeleid bij het Nederlands elftal niet en pleit voor scherpere selectiecriteria. De oud-middenvelder, goed voor 87 A-interlands, is van mening dat het spelsysteem boven de beschikbare spelerskwaliteiten wordt gesteld. "De laatste jaren hebben te veel spelers hun debuut gemaakt terwijl ze daar nog niet aan toe waren", zo oordeelt Seedorf.

In de optiek van Seedorf was een invitatie voor Oranje voorheen 'een beloning'. "Omdat je langdurig een hoog niveau had laten zien, bij een topclub in Nederland, of liever nog in een topcompetitie. Dat natuurlijke proces is al minimaal vijftien jaar verstoord. Het speciale is er vanaf", zo vertelt Seedorf in gesprek met Voetbal International. Er is te lang gekeken naar het spelsysteem en wie daarin zou kunnen functioneren, zo stelt Seedorf, die het anders zou aanpakken. "Selecteer gewoon je beste spelers en bepaal aan de hand daarvan de speelwijze."

Seedorf stelt dat in Nederland vooral op mentaal gebied nog veel te winnen is en dat het nog te vaak alleen over de voetbalaspecten gaat. "Terwijl persoonlijkheid en mentaliteit óók talenten zijn. Nederland zit vast in de technische en tactische benadering van voetbal. Dat blijven natuurlijk belangrijke aspecten, maar er komt zoveel méér bij kijken." Seedorg doelt op strijdlust, competitief zijn én winnen. "Het gaat om winnen, niet om het ideale technische en tactische profiel op papier."

Seedorf stelt dat Dick Advocaat een bondscoach is die begrijpt dat een nationaal elftal móét winnen. "Advocaat selecteert gewoon de beste spelers en bedenkt daar een strategie bij. Zo simpel moet het zijn. Wat dat betreft is bondscoach zijn geen hogere wiskunde." De ex-coach van AC Milan en FC Shenzhen schuift zichzelf niet naar voren. "Ze hebben mijn nummer. Zodra ik de kans krijg bij een club of bond waar het totaalpakket klopt, ga ik lekker aan de slag."