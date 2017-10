Martens: 'Zal wel met agenda's van Messi en Ronaldo te maken hebben gehad'

Lieke Martens werd maandagavond bij The Best FIFA Football Awards in Londen verkozen tot beste voetbalster ter wereld. De 24-jarige linksbuiten schitterde afgelopen zomer op het door Oranje gewonnen EK in eigen land, werd uitgeroepen tot beste speelster, ging daarna aan de slag bij het vrouwenteam van Barcelona en kreeg twee maanden geleden bovendien de prijs voor beste speelster van Europa. Het gala in Londen ging maandag aan haar neus voorbij.

Martens speelde dinsdagavond tegen Noorwegen (1-0) haar eerste wedstrijd als beste speelster van de wereld. "Ik merk wel dat ik door mijn nieuwe status twee- en soms wel driedubbele dekking krijg", vertelde Martens na afloop in Groningen, in gesprek met de NOS. De uitreiking was maandag in Londen, maar Martens moest verstek laten gaan omdat ze in de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Noorwegen zat. "Jammer van de timing, maar het zal vast met de agenda's van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te maken hebben gehad. Geen probleem."

Martens was twee maanden geleden goede maatjes met Ronaldo, en kent Messi van hun gezamenlijke werkgever Barcelona. "Nee, ik heb niets van ze gehoord", vertelde Martens met een glimlach aan NUsport. "Ik heb ze één keer ontmoet en daar ben ik heel blij mee. Wie weet zien we elkaar in de toekomst." De voetbalvrouwen gaan woensdag op bezoek bij premier Mark Rutte in het Catshuis en daarna volgt een bezoek aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Paleis Noordeinde, ter ere van het behalen van de Europese titel afgelopen zomer.