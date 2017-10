Fans van Twente zorgen voor emotie bij kampioen van 2010: ‘Ik heb genoten’

Nicky Kuiper keerde dinsdagavond terug in De Grolsch Veste, in het kader van het bekerduel tussen FC Twente en FC Eindhoven (3-0). De verdediger werd in het seizoen 2009/10 landskampioen met FC Twente en speelt sinds vorig seizoen in het tenue van de Eindhovenaren. Kuiper werd bij zijn invalbeurt toegezongen en tijdens de ereronde kreeg hij een ovationeel applaus van de aanhang.

"Als je ziet hoe dat gaat, is dat fantastisch moment om mee te maken", vertelt Kuiper via de officiële kanalen van FC Twente. "Dit is het FC Twente-publiek. Ik heb ervan genoten." Kuiper stond tussen 2009 en 2014 onder contract in Enschede, maar kampte veel met blessureleed. Toch was hij zeer geliefd onder de fans.

Kuiper mocht tien minuten voor tijd in het veld. "Ik had er stiekem op gehoopt in te mogen vallen. Toen ik het veld inkwam was het al mooi applaus te krijgen en hoor je dat de FC Twente-supporters je naam scanderen. Dan is het mooi zo het veld op te komen. Na afloop gaan ze nog verder en dat is genieten."