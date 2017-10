Wie is Eddie Nketiah, de ‘onbekende’ tiener die Arsenal dinsdagavond redde?

Voetbalminnend Engeland raakt niet uitgepraat over Eddie Nketiah. De achttienjarige aanvaller maakte dinsdagavond in het EFL Cup-duel met Norwich City zijn thuisdebuut voor Arsenal, nadat hij eind september in de Europa League-wedstrijd tegen BATE Borisov (2-4) al zijn officiële debuut mocht maken, twee minuten lang. Zijn tweede optreden voor de Londenaren was echter een jongensdroom die uitkwam en zijn Wikipedia-pagina was meteen het doelwit van grappenmakers.

Vijftien seconden na zijn invalbeurt zorgde Nketiah met een intikker, de 1-1, ervoor dat de voetbalwereld voor het eerst de naam van de aanvaller hoorde. De tiener nam in de extra tijd met een krachtige kopbal ook nog eens de 2-1 voor zijn rekening. Nketiah had eigenlijk een ronde eerder, op 20 september tegen Doncaster Rovers, op een kans in de hoofdmacht gehoopt, maar uiteindelijk debuteerde hij enkele dagen later in het tweede groepsduel van de Europa League, als vervanger van Joe Willock.

Nketiah doorliep de jeugdopleiding van Chelsea, maar twee jaar geleden kozen the Blues ervoor om de samenwerking te verbreken. Arsenal zat niet stil en nodigde de aanvaller uit voor een proefperiode. Nog geen week later verbond de tiener, geboren op 30 mei 1999, zich aan the Gunners. "Ik was ontzettend down. Maar Arsenal kwam erachter dat ik beschikbaar was, nam contact op met mijn familie en nodigde mij uit voor enkele trainingen", memoreerde hij enkele maanden geleden.

"Binnen een week hoorde ik dat ik een jeugdcontract zou krijgen. Ik denk dat het belangrijk is om een teleurstelling snel achter je te laten en Arsenal bood mij die kans." Hij was meteen een belangrijke kracht voor Arsenal Onder-18, met 24 goals in 28 duels in 2015/16. Zijn statistieken zorgden ervoor dat de aanvaller, die voor Engeland Onder-18 uitkomt, deels in 2016/17 naar de Onder-23 (!) promoveerde.

Nketiah, die in september 2016 zijn eerste professionele contract ondertekende, maakte voor beide elftallen meer dan twintig doelpunten en verdiende afgelopen zomer een plek in de A-selectie voor the pre-season tour door Australië en China, waar hij tegen Sydney FC, Chelsea en Bayern München in actie kwam. "Mijn spel bestaat uit snelheid, beweging en afronding. Maar ik werk tegenwoordig ook aan het afschermen en in het bezit houden van de bal, dat is erg belangrijk voor het team. Daar is Olivier Giroud goed in."

De aanvaller trainde dit seizoen regelmatig met het eerste team van Wenger mee en inmiddels heeft hij twee doelpunten achter zijn naam staan. Daardoor is hij de eerste speler ooit die ná de aanstelling van Wenger (22 september 1996) is geboren én voor Arsenal heeft gescoord. Aan zijn Wikipedia-pagina werd dinsdagavond laat de zin He is widely considered the greatest player of all time toegevoegd en zijn naam luidde opeens Edward Keddar Pelé Maradona Ronaldinho Kaká Nketiah. De tijd zal het leren.