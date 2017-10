City worstelt zich pas na strafschoppen langs Championship-club

Manchester City had dinsdagavond in de EFL Cup opvallend veel moeite met Wolverhampton Wanderers. Josep Guardiola koos ervoor om bijna zijn gehele basiselftal rust te geven, waardoor spelers als Tosin Adarabioyo, Yaya Touré en Oleksandr Zinchenko een kans kregen. De huidige koploper van de Premier League kon niet tot scoren komen (0-0), maar bekert wel door na een strafschoppenserie: 4-1.

The Citizens waren als vanzelfsprekend de bovenliggende partij, maar het scorebord in beweging brengen lukte niet. Agüero en Raheem Sterling hadden vroeg de 1-0 op de schoen, maar beiden hadden het vizier niet op scherp staan. Waar City probeerde door de defensie van de Championship-club heen te komen, waren het the Wolves die vlak voor rust dicht bij de openingstreffer was. Het was aan doelman Claudio Bravo te danken dat de Engelse grootmacht met een brilstand de kleedkamer opzocht.

Ook in de tweede helft domineerde City, met goede mogelijkheden voor Agüero, Sterling, Bernardo Silva en Danilo. De pupillen van Guardiola waren echter totaal niet scherp in de afronding en wanneer men een poging wél tussen de palen verwerkte, bleek doelman Will Norris een sta-in-de-weg. Bright Enobakhare kon in blessuretijd bij een counter zelfs voor een stunt zorgen, maar de aanvaller kon zijn indrukwekkende sprint van vijftig meter niet bekronen met een goal.

The Wolves beletten City negentig minuten van het scoren, iets wat een tegenstander van the Citizens voor het laatst lukte in april van dit jaar (Manchester United, 0-0). Invallers Kevin De Bruyne, Kyle Walker en Leroy Sané konden in de verlenging ook niets forceren, hoewel laatstgenoemde enkele keren gevaarlijk was. Het duel eindigde in een strafschoppenserie, die City uiteindelijk beter nam dan Wolverhampton: 4-1.