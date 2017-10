Cillessen maakt eerste minuten in vijf maanden tijd voor winnend Barcelona

Barcelona heeft dinsdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van de Copa del Rey gezet. Het team van Ernesto Valverde zegevierde met 0-3 over Real Murcia, dat over een maand op bezoek gaat in het Camp Nou. Jasper Cillessen maakte zijn eerste minuten sinds de bekerfinale tegen Deportivo Alavés, eind mei, terwijl Thomas Vermaelen voor het eerst in 591 dagen weer op officiële wijze het tenue van de Catalanen droeg.

Valverde koos voor een basiselftal bestaande uit reservespelers en talenten. Real Murcia speelde een goede eerste helft in La Nueva Condomina, maar een beloning bleef uit. Ofschoon de thuisploeg erin slaagde om de Catalanen van het eigen doel weg te houden, verscheen in de 43e minuut toch de 0-1 op het scorebord. Uit een pass van Gerard Deulofeu kopte Paco Alcacer de openingstreffer binnen. Daarvoor had Fernando Llorente een goede mogelijkheid, maar de bal ging over het doel van Cillessen.

In de tweede helft liep Barcelona verder uit. Deulofeu bekroonde een goede individuele actie met een rake inzet langs Alejandro Santomé, na 52 minuten spelen, en José Manuel Arnaiz tekende met een droog schot voor de 0-3. Cillessen moest tien minuten voor rust in actie komen op een inzet van Abel Molinero en had na rust in eerste instantie relatief weinig te doen. Twintig minuten voor tijd voorkwam hij echter een zeker doelpunt van Salva Chamorro en in de 84e minuut kwam de Nederlander in een duel met Eladio Jiménez als winnaar uit de strijd kwam.