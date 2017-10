Arsenal ontsnapt dankzij achttienjarige invaller aan blamage in EFL Cup

Arsenal heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de volgende ronde van de EFL Cup. The Gunners mogen Edward Nketiah danken dat een daverende stunt van Norwich City op het allerlaatste moment voorkomen werd. De achttienjarige aanvaller bracht Arsenal vlak voor tijd op gelijke hoogte en schoot zijn ploeg in de verlenging naar de overwinning.

Nketiah maakte onlangs zijn debuut in het eerste elftal van the Gunners in de Europa League-wedstrijd tegen BATE Borisov. Arsenal-manager Arsène Wenger bracht de aanvaller vijf minuten voor tijd in het veld, als vervanger van Reiss Nelson. Op dat moment had de thuisploeg de aanvallende impulsen hard nodig, want het keek al sinds de 34e minuut tegen een achterstand aan. Josh Murphy ontsnapte aan de aandacht van de Arsenal-defensie en bracht Norwich City, normaal uitkomend in de Championship, op voorsprong in het Emirates Stadium.

Arsenal begon in de wedstrijd tegen Norwich City niet met de sterkste opstelling, maar zette wel spelers als Jack Wilshere, Theo Walcott en Olivier Giroud op het wedstrijdformulier. Via Alex Iwobi en Rob Holding kregen the Gunners weliswaar kansen in de eerste helft, maar de schade had voor rust nog groter kunnen zijn. Arsenal-doelman Matt Macey voorkwam echter dat Nélson Oliveira de marge vlak voor rust verdubbelde.

In de tweede helft leek het er lang op dat Norwich City stand zou houden in Londen, maar vijf minuten voor tijd besloot Wenger dus te wisselen. Vijftien seconden na zijn entree zorgde Nketiah voor de gelijkmaker, waarmee Arsenal een verlenging wist af te dwingen. Ook in de verlenging was de jonge invaller trefzeker. In de laatste minuten van de extra tijd had hij zelfs voor zijn derde treffer van de avond kunnen zorgen, maar die kwam er niet. Dankzij de 2-1 zege bereikt Arsenal zo de volgende ronde van de EFL Cup, al kostte het de nodige moeite.