Man United verslaat Van der Hoorn; ‘Nederlands’ Crystal Palace blameert zich

Manchester United heeft zich dinsdagavond in de EFL Cup gerevancheerd van het verlies tegen Huddersfield Town (2-1) afgelopen weekend door Swansea City te verslaan: 0-2. Crystal Palace, met Jaïro Riedewald, Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt in de basis, blijft slecht presteren en moest buigen tegen Bristol City: 4-1.

Swansea City – Manchester United 0-2

United begon sterk en kon na een kwartier via Jesse Lingard de eerste doelpoging noteren, maar Kristoffer Nordfeldt kon eenvoudig redding brengen. De Engelse aanvaller was halverwege de eerste helft wel trefzeker: een prima pass van achteruit belandde bij Marcus Rashford, die het leer gelijk doorhakte naar Lingard. De buitenspeler bleek sneller dan Mike van der Hoorn en consorten en bleef oog-in-oog met Nordfeldt kalm: 0-1.

De thuisploeg kon nauwelijks groot gevaar stichten, hoewel Sam Clucas en Oliver McBurnie Sergio Romero eventjes deed zweten. The Red Devils, met Daley Blind in de basis, kwamen een kwartier na de rust op 0-2 en wederom was Lingard de doelpuntenmaker: de aanvaller schatte een voorzet van Matteo Darmian op waarde en knikte fraai binnen. Daarna tikte United de wedstrijd rustig uit en kwam de winst nimmer in gevaar.

Bristol City – Crystal Palace 4-1

De ploeg van Roy Hodgson blameerde zich dinsdagavond door vier treffers om de oren te krijgen tegen Bristol City, dat uitkomt in de Championship. The Eagles kwamen via Bakary Sako nog wel op voorsprong, maar nog voor de rust keek Palace dankzij goals van Matt Taylor en Milan Djuric tegen een achterstand aan. Na de pauze viel het doek definitief voor de bezoekers toen Bristol via Joe Bryan en Callum O’Dowda op 4-1 kwam.