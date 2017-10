Internazionale dankzij uitblinkende Icardi voorlopig aan kop in Serie A

Internazionale heeft in ieder geval voor 24 uur de koppositie in de Serie A in handen. I Nerazzurri maakten het zichzelf in de slotfase nog lastig, maar versloegen Sampdoria met 3-2. Grote man aan de zijde van de thuisploeg was Mauro Icardi, die twee keer doel trof tegen de bezoekers uit Genua.

Het waren alweer de tiende en elfde treffer van het seizoen voor de Argentijn, die dit seizoen een imposante vorm kent. In tien competitiewedstrijden trof Icardi dus al elf keer doel, waardoor de spits een imposant doelpuntenmoyenne kan overleggen. Het was overigens al snel duidelijk dat er voor Sampdoria weinig te halen viel in Milaan. Milan Skriniar zorgde al na achttien minuten voor de openingstreffer, waarna de thuisploeg via Ivan Perisic, Icardi en Yuto Nagatomo kansen op het tweede doelpunt kreeg.

Uiteindelijk zorgde Icardi met een fraaie volley nog voor rust voor de 2-0. In de tweede helft ging Internazionale verder waar het gebleven was en verzorgde Icardi al snel zijn tweede treffer van de avond, na een goede voorzet van Perisic. Na het derde doelpunt van de avond nam Internazionale wat gas terug, waardoor Sampdoria nog terug kon komen in de wedstrijd Dawid Kownacki zorgde voor de 3-1. Vlak voor tijd verkleinde Fabio Quagliarella de marge nog tot één, maar dichterbij kwamen de bezoekers niet meer. Dankzij de driepunter heeft Internazionale nu één punt meer dan Napoli. Zij komen woensdag nog in actie tegen Genoa.