FC Twente bekert door en werkt aan zelfvertrouwen

FC Twente heeft dinsdagavond geen fout begaan tegen FC Eindhoven en heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van de KNVB Beker. De ploeg van interim-trainer Marino Pusic was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en dat viel ook in de eindstand af te lezen: 3-0. Tom Boere was namens de Eredivisionist de grote man, aangezien de spits twee treffers voor zijn rekening nam.

Adnane Tighadouini, Hidde ter Avest en Tom Boere hadden in de openingsfase de 1-0 op de schoen, maar allen moesten ze hun meerdere erkennen in Ruud Swinkels, die zijn doel knap schoon hield. De doelman van de uitploeg moest na bijna een halfuur spelen uiteindelijk toch zwichten onder de druk van de thuisploeg: eerst raakte Stefan Thesker nog de paal, maar even later kopte Boere uit een corner knap raak.

De aanvalsleider van de Tukkers was meteen na de pauze wederom trefzeker: Frederik Jensen zag Boere vrijstaan, die vanaf vijf meter eenvoudig kon binnentikken. Even later riep scheidsrechter Edwin van de Graaf de hulp in van de video-scheidsrechter, waarna de arbiter een strafschop toekende wegens hands van Mart Lieder. Tighadouini ging achter de bal staan en knalde het leer tegen de touwen: 3-0. Daarna kon Twente het duel rustig uitspelen en werd FC Eindhoven niet meer gevaarlijk.