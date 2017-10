Tienertalent Isak stelt Bosz in basisdebuut voor Dortmund niet teleur

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond voor de zestiende finales van de DFB Pokal geplaatst. Het team van Peter Bosz, die voor zeven nieuwelingen in zijn basiself zorgde, rekende simpel af met 1. FC Magdeburg, de nummer twee van de 3. Liga. Alexander Isak luisterde zijn basisdebuut voor die Borussen op met zijn eerste doelpunt. Eintracht Frankfurt was tegelijkertijd ook met ruim verschil te sterk voor 1. FC Schweinfurt en bereikte zodoende eveneens de volgende ronde in de beker.

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund 0-5

Het spel van Dortmund voor rust was zeker niet grandioos, maar het team van Bosz speelde een serieuze eerste helft met veel kansen en balbezit. Vlak voor rust nam de voor Mahmoud Dahoud ingevallen Gonzalo Castro de 0-1 voor zijn rekening: Isak legde de bal met het hoofd klaar voor de invaller, die met zijn eerste balcontact voor de eerste treffer zorgde. In de tweede helft liep Dortmund verder uit. Na voorbereidend werk van Andriy Yarmolenko en Maximilian Philipp werkte Isak de 0-2 binnen. De laatste drie treffers vielen in het laatste kwartier: Yarmolenko benutte een strafschop na hands van Steffan Schäfer, Marc Bartra knikte raak na een corner van Shinji Kagawa en laatstgenoemde zorgde na een snelle combinatie voor het slotakkoord.

1. FC Schweinfurt - Eintracht Frankfurt 0-4

Het bezoek uit Frankfurt ging met een minimale voorsprong de rust in, maar een remise was op basis van de inzet van de amateurs zeker niet onverdiend geweest. Een rake kopbal van Sébastien Haller, die het leer wat gelukkig tegen zijn hoofd kreeg, zorgde echter voor het klassenverschil. Na rust trok Frankfurt, met Jetro Willems en Jonathan de Guzman in de basis, het duel naar zich toe. Vanaf een meter of dertien schoot Haller de 0-2 tegen de touwen, na 58 minuten spelen, en vijf minuten later was het weer raak; Marius Wolf rondde een pass van De Guzman af. Vijf minuten voor tijd bepaalde Danny Blum, de vervanger van Haller, de eindstand in het Willy-Sachs-Stadion.