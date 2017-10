PEC Zwolle ontdoet zich pas na verlenging van tweededivisonist

PEC Zwolle is in eigen huis met de schrik vrijgekomen tegen Kozakken Boys. Na negentig minuten spelen stond in Zwolle een 2-2 stand op scorebord, waardoor er verlengd moest worden. Na 120 minuten spelen worstelde de ploeg van trainer John van 't Schip zich alsnog langs de tweededivisionist: 3-2. Ook Fortuna Sittard, SC Cambuur en RKC Waalwijk bereikten de volgende ronde van de KNVB Beker.

PEC Zwolle-Kozakken Boys 3-2, na verlenging

Na een vroege openingstreffer leek PEC Zwolle zich op te kunnen maken voor een gemakkelijke avond. Al na acht minuten spelen zette Younes Namli de thuisploeg op voorsprong. Ondanks kansen voor Youness Mokhtar en Mustafa Saymak kwam PEC Zwolle voor rust niet meer tot scoren. Daardoor bleef Kozakken Boys in leven en vlak na rust kwam de tweededivisionist op gelijke hoogte. Ahmed El Azzouti tekende na 52 minuten spelen voor de gelijkmaker. Door de treffer van Kozakken Boys werden de ruimtes kleiner en de kansen spaarzamer. Ryan Thomas, Kingsley Ehizibue en Mokthar kregen mogelijkheden, maar Philippe Sandler leek PEC Zwolle een kwartier voor tijd met een rake vrije trap te verlossen.

Gwaeron Stout groeide echter uit tot de held van Kozakken Boys. Twee minuten voor tijd zorgde hij voor de gelijkmaker, waardoor de ploegen gingen verlengen. In de verlenging was PEC Zwolle direct al een aantal keer dichtbij de 3-2. Zo raakte Terell Ondaan de lat en was Nicolás Freire gevaarlijk met een kopbal. Overigens werd aan de andere kant een poging met het hoofd van Stout van de lijn gehaald. Uiteindelijk kreeg PEC een strafschop nadat Thomas gevloerd werd in het strafschopgebied. Erik Bakker faalde niet vanaf elf meter en bracht PEC opnieuw op voorsprong. Deze keer wist Kozakken Boys niet meer op gelijke hoogte te komen, waardoor PEC Zwolle doorbekert.

Fortuna Sittard viert een doelpunt tegen Go Ahead Eagles

Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles 3-0

Er viel in de eerste helft weinig te beleven bij de wedstrijd tussen de Jupiler League-clubs, hoewel er toch een keer werd gescoord: Lars Hutten tekende na een kwartier spelen voor de openingstreffer. Go Ahead probeerde mogelijkheden te creëren, maar het werd nauwelijks gevaarlijk voor het doel van Aykut Özer. In de tweede helft leken de bezoekers dicht bij de 1-1, maar het was Mickael Malsa die na een scrimmage voor de verdubbeling van de marge zorgde. Wessel Dammers verzorgde daarna het slotakkoord.

FC Den Bosch – SC Cambuur 0-2

De bezoekers zorgden voor het eerste gevaarlijke moment, maar Marvin Peersman kon vanuit een vrije trap net niet binnen de palen mikken. Cambuur was in het eerste bedrijf sterker, maar Den Bosch groeide in de wedstrijd, met kansjes voor onder meer Niek Vossebelt en Sven Blummel. Ook in de tweede helft hielden de keepers lange tijd hun doel schoon, maar een kwartier voor tijd maakte Peersman met een droge knal dan toch de 0-1. Vlak daarna besliste Kevin van Kippersluis het duel met de tweede van de avond.

RKC Waalwijk – De Treffers 7-0

Said Bakkari bracht de thuisploeg na twintig minuten spelen op voorsprong door voor zijn tegenstander te kruipen en binnen te tikken. Roland Bergkamp kon zeven minuten voor de onderbreking de 2-0 tegen de touwen koppen en Johan Voskamp zorgde vlak voor het rustsignaal voor de vroegtijdige beslissing. Na de thee deed RKC het rustig aan en maakte de uitploeg geen aanspraak meer op een goal. In de slotfase werd RKC weer wakker en liep het nog uit naar een comfortabele 7-0 zege.