Miedema bezorgt Leeuwinnen in slotseconde goede start in WK-kwalificatie

De Oranje Leeuwinnen zijn er op het nippertje in geslaagd om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK, dat in 2019 in Frankrijk gespeeld wordt, winnend af te sluiten. Pas in de blessuretijd zorgde Vivianne Miedema voor de winnende treffer in de stijf uitverkochte Euroborg. Het was voor de Oranje Leeuwinnen de eerste officiële wedstrijd sinds de gewonnen EK-finale tegen Denemarken.

Bondscoach Sarina Wiegman veranderde alleen haar backs ten opzichte van de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. Dominique Janssen en Liza van der Most speelden in plaats van Kika van Es en Desiree van Lunteren, die allebei geblesseerd zijn. Aan de aftrap verscheen uiteraard wel Lieke Martens, kersvers wereldvoetbalster van het jaar. Nederland begon goed aan het treffen met Noorwegen.

Het eerste gevaarlijke schot was van Miedema, maar haar poging werd gekeerd door de Noorse doelvrouw Ingrid Hjelmset. Kort daarna belandde een voorzet van Lieke Martens op de lat. Pas na 23 minuten spelen lieten de bezoekers van zich horen. Een kopbal van Kristine Minde vormde echter niet meer dan een speldenprikje. Gedurende de eerste helft werd Noorwegen iets sterker, maar vlak voor rust kreeg Oranje nog een goede kans.

Martens snelde langs haar tegenstander, maar haar voorzet vond geen medespeelster. De afgeslagen bal kwam voor de voeten van Jackie Groenen, die recht in de handen van keepster Hjelmset schoot. Na rust hielden de Oranje Leeuwinnen de bezoekers onder druk en na een klein uur spelen kreeg het de grootste kans van de wedstrijd. Shanice van der Sanden rommelde zich knap langs twee opponenten, waarna ze de bal teruglegde op Miedema. De spits schoot vervolgens op de lat.

Waar Nederland nadrukkelijk zocht naar de openingstreffer, leek die er juist aan de andere kant te komen. Na een handsbal van Van der Sanden ging de bal op de stip, maar doelvrouw Sari van Veenendaal keerde de strafschop van Maren Mjelde. Na de gemiste penalty werd de thuisploeg weer sterker, wat resulteerde in een kans voor Miedema. Na een goede voorzet van Martens kapte ze knap haar tegenstander uit, maar haar poging werd geblokt. In de slotfase kreeg ook Martens zelf nog een kans, maar haar schot ging net naast het Noorse doel.

Uiteindelijk zorgde Miedema er op het allerlaatste moment nog voor dat de drie punten naar Nederland gingen. Een lange bal van de spits was bestemd voor Groenen, maar stuiterde het doel in zonder dat zij de bal toucheerde. Zo is Nederland de kwalificatiereeks op het nippertje gestart met drie punten. Het was voor de Oranje Leeuwinnen de eerste wedstrijd in deze reeks. De poule bestaat verder uit Ierland, Noord-Ierland en Slowakije.