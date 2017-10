Jaap Stam kan indirect profiteren van ontslag Koeman

Thomas Tuchel sluit een dienstverband bij Everton niet uit. Eerder was de clubloze trainer niet happig om als manager te gaan werken bij een club die geen Champions League speelt. (Sky Sports)

Alan Pardew heeft aanbiedingen van verschillende clubs uit Europa en China, waaronder Dynamo Kiev, afgewezen. De voormalig manager van onder meer Crystal Palace wacht op een kans in de Premier League. (Daily Mail)

De manager van Reading wordt gelinkt aan de Premier League-club van Sean Dyche, die hevig in verband wordt gebracht met een dienstverband bij Everton.

Paris Saint-Germain is nog altijd gecharmeerd van Kevin De Bruyne. PSG heeft aan de zaakwaarnemer van de middenvelder van Manchester City kenbaar gemaakt dat de club aan zijn salariseisen wil voldoen. (Goal)