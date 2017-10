Juventus en Napoli weigerden ‘fenomeen’ voor vier ton aan te trekken

Mauro Icardi is momenteel een van de sterspelers van Internazionale, nadat de Argentijn in de zomer van 2013 voor dertien miljoen euro werd overgenomen van Sampdoria. Nunzio Marchione, voormalig zaakwaarnemer van Icardi, onthult dat zijn ex-cliënt, toen hij nog voetbalde in de jeugdopleiding van Barcelona, naar twee andere Italiaanse topclubs had kunnen verkassen.

"Riccardo Pecini (hoofd jeugdopleiding Sampdoria, red.) was heel slim om Icardi te strikken voordat Juventus en Napoli dat deden", vertelt Marchione in gesprek met Il Secolo XIX. "Die clubs toonden eerder al interesse in hem, maar toen weigerden ze hem te halen." Uiteindelijk verliet Icardi in 2011 Barcelona voor 400.000 euro om aan de slag te gaan bij Sampdoria.

Marchione zag destijds al dat de spits van uitzonderlijke klasse was: "Wat me het meest opviel? Het feit dat hij op vijftienjarige leeftijd als zo volwassen was en al bereid was om ver weg van zijn familie te wonen. En hij heeft die gave dat hij een halve seconde eerder reageert dan de verdediger, zodat hij altijd snel op de juiste plek arriveert. Je kon toen als zien dat hij fenomenaal was." Tot dusverre heeft Icardi in 155 wedstrijden voor Internazionale 87 doelpunten gemaakt en 22 assists afgeleverd.