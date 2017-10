Neymar werd ‘gek gemaakt’: ‘Het was mijn taak om hem continu uit te dagen’

Paris Saint-Germain wist zondag in een enerverend duel met Olympique Marseille met een punt huiswaarts te keren, nadat Edinson Cavani in blessuretijd voor de 2-2 zorgde. Vlak voor het einde van de wedstrijd werd Neymar door scheidsrechter Ruddy Buquet met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

André Zambo Anguissa, middenvelder van l'OM, zegt dat het de opdracht was van Rudi García om de Braziliaan uit te dagen. "Het was mijn taak om hem continu te steken, om hem uit te dagen. De trainer waarschuwde mij dat hij een ongelooflijk talent is, maar dat hij ook gek gemaakt kan worden", vertelde Zambo Anguissa in gesprek met L'Équipe.

"Dus zonder grote overtredingen te maken en gewoon de hele tijd hier en daar kleine tikjes te geven en hem af en toe te vloeren, wist ik hem te grazen te nemen. Op een gegeven moment stond hij bij Hiroki Sakai en toen rende ik dertig meter om hem alsnog te pakken. Hij was eerst heel relaxed, maar uiteindelijk was hij pislink. Dat waren de instructies. We pakten hem zeker harder aan dan anderen."

"Jammer genoeg heeft de rode kaart ons uiteindelijk niet geholpen. Maar er was geen intentie om hem te blesseren." Het lukte uiteindelijk Lucas Ocampos om Neymar een tweede gele kaart aan te smeren.