Supportersvereniging Feyenoord wil enquête naar behoefte aan Ajax-fans

De supportersvereniging van Feyenoord wil dat de club onderzoekt of Rotterdamse fans wel zitten te wachten op een terugkeer van Ajax-supporters in De Kuip. Burgemeester Ahmed Aboutaleb opperde dat De Klassieker in de toekomst wat hem betreft weer met de aanwezigheid van uitfans kan worden gespeeld, maar de vereniging weet niet of daar wel behoefte aan is.

De supportersvereniging heeft geen problemen met het plan van de burgemeester van Rotterdam om geleidelijk weer Ajax-fans toe te laten bij De Klassieker, maar betwijfelt of er draagvlak is. "We hebben bij de club een jaar geleden een voorstel gedaan voor een enquête om te kijken of er wel behoefte is", zegt Wim van Merkensteijn van de supportersvereniging, in gesprek met RTV Rijnmond.

"De club wilde toen graag in gesprek met Ajax. Daarmee is de bal komen te liggen bij de clubs, niet zozeer bij de supportersvereniging." Aboutaleb stelde dat de rivaliteit tussen beide clubs wel leuk moest blijven om Ajax-fans toe te laten in De Kuip, maar Merkensteijn begrijpt niet wat de burgemeester bedoelt, aangezien de verenigingen van beide clubs al jarenlang on speaking terms zouden zijn.