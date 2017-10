Van Bronckhorst likt wonden na mokerslag: ‘Er moet gewonnen worden’

Feyenoord moest zondag in eigen huis een 1-4 nederlaag incasseren tegen Ajax en na afloop sprak Giovanni van Bronckhorst over een mokerslag. De trainer van de Rotterdammers zegt dinsdag op de clubsite dat hij nog steeds emotioneel is over het verlies tegen de aartsrivaal, maar dat de focus weer moet gaan liggen op de confrontatie met Swift komende woensdagavond.

"De eerste emotie is altijd het heftigst, maar uiteindelijk moet je de wedstrijd analyseren en zorgen dat je ervan leert", zegt de oefenmeester, die vond dat met name de eerste helft van Feyenoord in De Klassieker heel slecht was. "Veel balverlies, veel slordigheden… Dat kan niet op dit niveau. Dan moet je kijken wat er fout gaat en dat neem je mee naar de volgende wedstrijd."

Van Bronckhorst geeft aan dat de aankomende tegenstander in het KNVB-bekertoernooi een aantal keren is bekeken. "Het is een wedstrijd die we moeten winnen en dat gaan we ook doen. Ze hebben Vitesse verslagen, wel op andere omstandigheden, slecht kunstgras… Alles was in het voordeel van Swift, maar ze waren zeker de grootste verrassing de vorige ronde."