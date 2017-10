Mbappé is trots op vergelijking: ‘Maar ik wil geen kopie zijn'

Kylian Mbappé brak vorig seizoen in het shirt van AS Monaco door en de knappe prestaties van de achttienjarige Fransman zorgen voor hoge verwachtingen. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die volgend jaar zomer voor 180 miljoen euro definitief wordt ingelijfd door de Franse topclub, wordt vaak vergeleken met landgenoot Thierry Henry en daar is het talent zeer trots op.

"Ik voel me vereerd", zegt Mbappé in gesprek met Tuttosport. "Maar het heeft geen invloed op me. Ik wil bekend worden als mezelf, niet als een kopie van iemand anders. Ik weet dat mensen veel van mij verwachten, maar ik ben geen speler die iedere wedstrijd zijn stempel drukt. Ik moet nog steeds zó hard werken, maar mijn jonge leeftijd zal ik nooit als excuus aandragen."

Tijdens het vraaggesprek gaat de aanvaller ook in op de kansen van Frankrijk op het winnen van het WK in Rusland volgend jaar zomer: "Bij Frankrijk is er geen gebrek aan talent. Maar je moet vooral gaan denken over de chemie binnen het team. We hebben een jonge groep en dit kan ervoor zorgen dat we nog gaan groeien en volwassener gaan worden naarmate het toernooi dichterbij komt."