Keizer gunt basisspelers rust in stadsderby: ‘Maar we onderschatten niets’

Ajax neemt het woensdagavond op tegen amateurclub ASV De Dijk in het kader van de KNVB Beker. Trainer Marcel Keizer geeft dinsdag via de clubsite van de Amsterdammers aan dat hij zijn elftal ten opzichte van de gewonnen confrontatie met Feyenoord (1-4) gaat wijzigen, maar zegt tegelijkertijd dat hij de stadsgenoot niet onderschat.

"We zullen niet in dezelfde opstelling spelen als tegen Feyenoord", legt de oefenmeester uit. "Er zullen ook een aantal jongens in actie komen die zondag ook op het veld stonden. We onderschatten helemaal niemand. Bij SVV Scheveningen (1-5, red.) zag je ook dat ze prima konden voetballen en De Dijk speelt nog een klasse hoger, dus we onderschatten niets."

Amin Younes en Joël Veltman krijgen rust van Keizer en Deyovaisio Zeefuik, Dennis Johnsen en Mateo Cassierra maken woensdag hun opwachting in het eerste elftal. "Jongens die het goed doen bij Jong Ajax krijgen altijd een kans. Voor de jongens is het een extra boost. De wedstrijd moet gewoon gewonnen worden en we moeten een ronde verder."