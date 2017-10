De Mos hekelt ‘handicaps’ van Nederlandse trainers: ‘Het werkt voor geen meter’

Everton ontsloeg maandag Ronald Koeman en Frank de Boer werd al na 77 dagen de laan uitgestuurd bij Crystal Palace. Volgens Aad de Mos is het geen toeval dat Nederlandse oefenmeesters steeds minder in trek zijn bij buitenlandse clubs: "De filosofie van de Nederlandse coaches bij buitenlandse clubs werkt voor geen meter", vertelt de voormalig trainer bij Het Laatste Nieuws.

"In Nederland worden trainers gemaakt. Als ze hun lesje uit het hoofd leren, krijgen ze van de KNVB hun diploma. Een beetje zoals je een rijbewijs haalt. Ik heb daar nooit wat van geleerd. Mijn stelling is: als trainer word je geboren. Dat zit je in de vingers, dat komt uit je onderbuik", aldus De Mos, die vindt dat Nederland geen trainers meer heeft die buitencategorie zijn. "Hun hoofd wordt volgespoten met onzin."

"Het is een grote handicap dat ze geen helicopter view meer hebben", vervolgt de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV, die zegt dat het 'Ajax-systeem' van De Boer met 4-3-3 is achterhaald: "In het moderne voetbal is er veel veranderd, maar De Boer ging door de knieën omdat hij alleen de Ajax-methode kent. Veel Nederlandse coaches hebben een groot gebrek aan flexibiliteit en zijn niet creatief."

De Mos hoopt dat de KNVB bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach niet voor 'de politiek weg' kiest. "Types zoals José Mourinho en Josep Guardiola. Louis van Gaal of Bert van Marwijk vind ik wel geschikt om technisch directeur te worden. Ronald Koeman als bondscoach. Of waarom geen buitenlander zoals Michel Preud'homme?", aldus De Mos, die zelf geen ambitie als bondscoach heeft: "Nee, dat doe ik nooit. Ik zou zeker geen nee zeggen tegen de functie van technisch directeur, ik ben een man die graag met oplossingen komt."