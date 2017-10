Viergever op het matje bij Ajax: ‘Wij keuren dit uiteraard af'

Ajax won zondagmiddag met 1-4 van Feyenoord en na afloop waren de Amsterdammers in opperbeste stemming. Nick Viergever ging volgens de clubleiding van Ajax tijdens het feestvieren echter zijn boekje te buiten. Op een video die sinds maandagavond op het internet circuleert, is te zien dat de verdediger de overwinning viert met de tekst: "Het zijn maar kutkakkerlakken".

In een verklaring aan AT5 laat Ajax weten dat de club het gedrag van Viergever afkeurt: "Nick Viergever heeft dit inderdaad geroepen. Wij keuren dit uiteraard af en zullen dit met hem bespreken", schrijft de club in een verklaring aan de Amsterdamse zender. Ajax meldt tevens dat Viergever ook met de situatie in zijn maag zit: "Nick heeft al laten weten dat hij er spijt van heeft."

Viergever is niet de eerste Ajacied die in de problemen komt na het uitvoeren van het bekende liedje. Ook Jan Vertonghen moest er in 2010 aan geloven, toen de Belg tijdens de huldiging na de bekerwinst tegen Feyenoord over de schreef ging. Het leverde de mandekker van Tottenham Hotspur destijds twee wedstrijden schorsing op. De KNVB heeft nog niet gereageerd op het filmpje.