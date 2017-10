Verratti nam rigoureus besluit op advies van Ibrahimovic: ‘Een goede raadgever’

Marco Verratti speelt nog steeds bij Paris-Saint Germain, nadat de middenvelder afgelopen zomer hevig in verband gebracht met een vertrek bij de Franse topclub. Gedurende die hectische periode besloot de Italiaan van zaakwaarnemer te wisselen, aangezien zijn toenmalig adviseur en vriend Donato Di Campli bepaalde verhalen in de media verspreidde waar Verratti niet blij mee was.

Di Campli zei onder meer dat PSG niet wilde onderhandelen met Verratti, waardoor een vertrek naar Barcelona in de lucht hing. "Ik bevond me in een lastige situatie", aldus de middenvelder in gesprek met L’Équipe. "Iedere morgen sloeg ik de krant open en zag ik quotes staan die ik nooit heb gezegd. Of wat Di Campli had gezegd en waar ik het niet mee eens was. Ik begreep niet wat er gebeurde."

"Het was lastig, omdat hij een soort van vader voor me was", doelt Verratti op zijn besluit om over te stappen naar Mino Raiola. "Ik hoop dat we met het vestrijken van de tijd weer een normale relatie krijgen. Ik kende Raiola omdat hij de zaakwaarnemer van Zlatan Ibrahimovic was. Het enige wat ik tegen Zlatan zei was: 'Ik wil niet dat mensen over mij in de media praten.'"

"Hij heeft ervaring en een goede relatie met clubs en Zlatan heeft hem mij aanbevolen. Iedere keer wanneer ik naar Zlatan luisterde, in het voetbal, maar ook daarbuiten, maakte ik de juiste beslissing. Hij is een goede raadgever", besluit de 23-voudig international, die tot medio 2021 vastligt in de Franse hoofdstad. Tot dusverre kwam Verratti in 211 wedstrijden voor PSG tot 6 doelpunten en 37 assists.