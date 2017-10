Feyenoord-aankoop jaagt op eerherstel: ‘Het is tijd om op te staan’

Feyenoord is momenteel aan een slechte reeks bezig, met als dieptepunt het 1-4 verlies tegen Ajax in de Kuip afgelopen zondag. Sam Larsson, die onder Giovanni van Bronckhorst niet verzekerd is van een basisplaats, mag woensdagavond in het KNVB-bekertoernooi tegen AVV Swift volgens het Algemeen Dagblad wel aan de aftrap verschijnen. Ook de Zweed stelt dat de moeizame serie moet worden beëindigd.

"Dat zal gebeuren", zegt Larsson zelfverzekerd in gesprek met het dagblad. "We beseffen dat het beter moet. En we voelen druk omdat een speler van Feyenoord die altijd voelt. Maar niet de druk van buitenaf, we leggen ons die druk zelf op", aldus de buitenspeler, die stelt dat de Rotterdammers tegen Swift, dat in de vorige ronde Vitesse wist te kloppen, moeten winnen.

"Ja, ik heb de beelden gezien dat Swift won van Vitesse. Die ploeg kon veel in de fase dat het de wind in de rug had. Op eigen veld, op kunstgras. Wij moeten gewoon de volgende ronde bereiken", vervolgt Larsson, die het interview van Van Bronckhorst na afloop van De Klassieker niet heeft bekeken: "Nee, dat zag ik niet. Leek het alsof hij zich in de steek gelaten voelde door spelers? Dat is niet de bedoeling. Deze ploeg laat niemand zakken, zeker de trainer niet. Het is tijd om op te staan."