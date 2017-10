FC Groningen wil af van clubtopscorer: ‘Er zijn grenzen overschreden’

FC Groningen verleent komende winterstop volledige medewerking als er een geïnteresseerde club komt die Mimoun Mahi wil overnemen. De aanvaller werd zaterdag uit de selectie gezet na het vertonen van ontoelaatbaar gedrag, maar de clubleiding van de Eredivisionist ergert zich al maanden aan de instelling van Mahi: "Voor alle partijen is het het beste als het dan tot een transfer komt", zegt Hans Nijland in gesprek met Voetbal International.

Mahi zou continu vervelend gedrag vertonen en tijdens wedstrijden vooral uit zijn op eigen succes. "Hij mag voor een transfer spelen, maar hij vergat het teambelang", vervolgt de algemeen directeur van FC Groningen. Nijland wil niet in detail treden over het gedrag van Mahi. "Maar het gaat niet om drie minuten te laat komen of omdat hij klootzak gezegd zou hebben tegen onze trainer. Hij heeft fatsoens- en gedragsnormen aan zijn laars gelapt."

"Er zijn grenzen overschreden" benadrukt Nijland. "Onze geloofwaardigheid stond op het spel. De spelersgroep verwachtte ook van ons dat wij zouden ingrijpen. Iedereen snapt dat wij onze clubtopscorer niet zomaar disciplinair straffen. Het is een vervelende situatie en dat hij een behoorlijke transferwaarde vertegenwoordigt, maakt het nog vervelender."

Ook Oussama Idrissi is zaterdag uit de selectie gezet. Volgens de clubleiding heeft hij tegen Willem II (0-1 verlies) net als Mahi zijn eigen ego boven het teambelang gesteld. Idrissi is voor onbepaalde tijd teruggezet naar de selectie van Jong FC Groningen. "Met zijn houding en gedrag moet hij laten zien weer bij de eerste selectie te willen trainen en spelen", concludeert Nijland.