Van der Sar ‘beloofde meer armslag’ Overmars: ‘Dodelijk voor Bergkamp’

Edwin van der Sar maakte afgelopen zondag bij De Tafel van Kees op FOX Sports een 'opvallend welbespraakte' indruk, zo constateert Henk Spaan. De columnist schrijft in Het Parool dat de algemeen directeur van Ajax zich kranig verweerde bij de kritische vragen van onder meer presentator Kees Jansma.

"Populair bij de supporters is Van der Sar niet, afgaande op fansites. Hij leest ze niet of hij trekt zich er niks van aan, getuige zijn ontspannen, zelfbewuste en welbespraakte optreden bij Kees Jansma", aldus Spaan, die stelt dat 'het verkrampte' er wel vanaf is bij Van der Sar. "Het was net of de andere disgenoten allemaal iets kleiner werden naast de lange keeper."

Spaan vond dat de oud-doelman opvallende dingen zei: "Het Technisch Hart is gestript van zijn bevoegdheden. Het heeft alleen nog een adviserende functie, zei hij droogjes. Het was dodelijk voor de leden Dennis Bergkamp en Saïd Ouaali. Meer besluitvaardigheid kwam tegenover minder democratie te staan. Er zou ruimte komen voor hogere transferbedragen en salarissen. Overmars kreeg meer armslag. Hoe lang zou dat Technisch Hart nog bestaan?”