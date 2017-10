Lazio veroordeelt antisemitische ‘Anne Frank-grap' van eigen fans

Fans van Lazio hebben in hun stadion antisemitische leuzen en stickers van Anne Frank achtergelaten na de 3-0 winst op Cagliari afgelopen zondag. De uitingen waren gericht tegen supporters van aartsrivaal AS Roma, met wie zij het Olympisch Stadion van Rome delen. Lazio heeft afstand genomen van de acties van de fanatieke supporters, die zelf spreken van 'een grap'.

De Lazio-fans plakten onder meer stickers van Anne Frank in een Roma-shirt en schreven in graffiti 'Roma-fans zijn Joden'. De Italiaanse politie en devoetbalbond zijn een onderzoek gestart. De stickers en leuzen zijn aangebracht in het deel van het stadion waar de fanatieke supporters van Roma altijd zitten tijdens hun thuiswedstrijden.

De fans van Lazio komen daar nooit, maar afgelopen weekend waren ze daar wel met tegenzin gaan zitten, omdat 'hun' deel van het stadion was gesloten vanwege racistische spreekkoren gericht tegen enkele donkere spelers van de tegenstander enkele weken geleden. "Dit is geen voetbal, dit is geen sport. Houd antisemieten buiten de stadions", reageerde de voorzitter van de Joodse gemeenschap van Rome via Twitter.

Lazio zegt in een statement alle soorten van racisme te veroordelen: "We zijn sprakeloos, dit is gedaan door een kleine minderheid, de massa gedraagt zich altijd keurig. We zijn bezorgd dat enkele roekeloze mensen, die niet met hun tijd meegaan, zoveel schade kunnen aanrichten." De 'Irriducibili', de ultras van Lazio, zijn 'verrast' door de berichtgeving: "Alles moet in context gezien worden."

"We hebben het over sport: er zijn bijvoorbeeld grappen, ironie en vreugdegevoelens. Er zijn voorvallen geweest die volgens ons meer aandacht verdienen dan dit. We doen geen afstand van wat we hebben gedaan, we vragen ons af waarom niemand onze kant kiest en praat over onze initiatieven om de slachtoffers van terrorisme te herdenken. Dit is allemaal om de groei van Lazio te dwarsbomen, aangezien wij een van de beste clubs in de Serie A zijn."